Dacian Ciolos: Nu e suficient sa pui PSD cu botul pe labe si sa nu mai muste, trebuie alungat din oras

L-am intalnit pe Dacian Ciolos de asta-data la Strasbourg, in ultima zi a sesiunii plenare in care Ursula von der Leyen a fost validata la presedintia Comisiei Europene, un proces despre care s-a vorbit mai mult decat oricand si in care negocierile de culise au fost in prim-plan.Ce urmeaza? Va reusi Romania sa obtina un portofoliu de comisar cu greutate? Nu, daca miza e sa propui pe cineva care vrea sa se pensioneze, nu sa vina cu un proiect major, spune Dacian Ciolos.La Bruxelles, lucrurile au intrat in linie dreapta. Nu si la Bucuresti, unde PSD si ALDE sunt in continuare la guvernare si unde urmeaza trei scrutinuri, pentru care USR si PLUS inca nu si-au definitivat strategia si mai ales candidatul pentru Cotroceni.Dar e Cotroceniul o miza pentru Dacian Ciolos?Dacian Ciolos, teza pe care v-ati asumat-o de la inceputul mandatului de europarlamentar este aceea a reprezentarii Estului. Ati denuntat de cateva ori ca, dupa negocierile din Consiliul European, Estul nu a capatat o functie de top. Pe de alta parte, Ungaria, tara estica, se lauda ca a iesit victorioasa din negocieri, Viktor Orban considera chiar ca scoaterea din joc a lui Weber si Timmermans de la sefia Comisiei Europene e o victorie a sa. Asadar, la ce ne referim cand spunem Est?Prin Est intelegem exact ceea ce este, Estul. E o parte a Europei, o parte integranta a Europei, care trebuie sa fie prezenta si din punct de vedere politic la conducerea Europei. Eu la asta ma refeream. Domnul Viktor Orban, pana acum, a stiut sa bage bete-n roate si a facut-o relativ bine, dar cam la atat se limiteaza. Asta e ceea ce pot sa faca populistii, sa spuna ce nu merge si sa bage bete-n roate.Eu cred ca e nevoie de un Est al Europei care sa fie activ in Europa si care sa construiasca. Noi asta vrem sa facem, eu la asta m-am referit. Astfel de oameni au lipsit si lipsesc din propunerile care au fost facute si vehiculate pentru a ocupa posturi de conducere la nivel european.Pe de alta parte, trebuie sa constatam ca sunt destul de putini oameni politici din Europa de Est cunoscuti, de anvergura