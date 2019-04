Nu scapam de avarii la RADET. Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019?

Iarna trecuta, RADET le transmitea bucurestenior ca i-a lasat in frig din cauza unor avarii, pe care nu avea cum sa le preintampine. Era vorba despre sparturi aparute pe conductele magistrale invechite ale Regiei. De fapt - sustinea atunci conducerea RADET - nu mai putin de 80% din totalul de 954 de kilometri de magistrala ar trebui inlocuiti, astfel incat sa nu mai apara avarii masive.In aceste conditii, inca din luna ianuarie, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, declara pentru Ziare.com ca, incepand chiar din aceasta primavara, va incepe inlocuirea a 64 de kilometri de magistrala uzata. In locul ei, urma sa se monteze conducta noua, de calitate, preizolata. In plus, alti zeci de kilometri de magistrala urmau sa fie inlocuiti - tot din primavara - cu teava pe care constructorii o numesc 'cruda' (nu are strat izolator aplicat din fabrica, dar care oricum este mai buna decat cea veche).Practic, potrivit lui Burghiu, in aceasta primavara urma sa inceapa, in sfarsit, modernizarea masiva a retelei de distributie a agentului termic din Capitala, pe care ar fi trebuit sa o demareze administratia locala inca de la inceputul anilor '90!Marea surpriza a aparut, insa, abia in momentul in care Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), care detine RADET, si-a publicat proiectul de buget pe anul 2019.Potrivit acestui document, RADET nu va primi niciun leu pentru investitii noi (adica pentru montare de teava preizolata) . In schimb, Regiei i se vor aloca doar sume pentru continuarea unor investitii aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) inca de prin anii 2000.In context, expertii Frames au intocmit o analiza a carei concluzie este ca - indiferent ce au promis - autoritatile locale si-au propus sa reabilteze, in acest an, doar 31,2 kilometri de conducta din cei circa 4.000 pe care ii are reteaua RADET (incluzand atat cei 954 de kilometri de magistrala, cat si conductele secundare).In aceste conditii, transmitea Frames, e clar ca intregul sistem de termoficare al Capitalei a fost lasat "la mila Domnului" de PMB!Foto: Arhiva Ziare.com/Alexandru NistorDaca Frames are, int ...citeste mai departe despre " Nu scapam de avarii la RADET. Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019? " pe Ziare.com