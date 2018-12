"Sunt 34 de cazuri confirmate", a spus ministrul Pintea.Aceasta a vorbit despre controlul de la Maternitatea Giulesti, care va ramane inchisa cel putin pana joi. Ministrul a transmis ca Directia de Sanatate Publica va lua decizia finala si va stabili daca va continua sistarea internarilor.Sorina Pintea spera ca personalul medical si-a invatat lectia si va avea mai multa grija.Ministrul a transmis ca au loc controale si la celelalte maternitati din Capitala."Rezultalele preliminare sunt clare. Nu sunt probleme in alte maternatati. Anul viitor vom face si in tara", a punctat Pintea.Citeste si Sorina Pintea: Este foarte greu sa faci cezariene pe banda rulanta si sa mentii igiena in sala de operatiiMinistrul sustine in continuare ca o cauza a infectiilor din spitale sunt operatiile de cezariana, deoarece acestea ingreuneaza activitatea de mentinere a igienei in salile de operatie."Imi mentin afirmatia ca si aceasta poate fi o cauza. Numarul mare de cezariene. Nu exista timpul pentru a face curatenie ca la carte", a punctat ministrul.Vezi si:Directorul de la Giulesti zugraveste: Mor si oamenii. Si bacteriile mor. Daca in 10 zile nu dam drumul, Bucurestiul explodeazaDoru Pana (Maternitatea Giulesti), despre bebelusii cu stafilococ auriu: Parintii sa caute dreptatea cand exista ceva clarFirea, despre bebelusii infectati cu stafilococ auriu: Situatia nu e asa dramatica ...citeste mai departe despre " 34 de copii nascuti la Maternitatea Giulesti sunt infectati cu stafilococ auriu. Noi detalii de la ministrul Sanatatii " pe Ziare.com