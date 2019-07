Astfel, Tarom a inregistrat anul trecut 3.682 de zboruri intarziate, cu 922 de zboruri mai multe decat in 2017, respectiv cu 33,4%. Compania sustine ca in majoritatea cazurilor este vorba de motive neimputabile transportatorului, precum conditiile meteorologice nefavorabile, restrictii de trafic aerian, defectiuni tehnice etc, noteaza Profit.ro.In primele 5 luni ale anului curent, Tarom a inregistrat 1.233 zboruri intarziate, dintre care 326 din motive neimputabile companie si doar 0,5% cu intarzieri de peste trei ore. Zborurile anulate au reprezentat 0,4% din totalul zborurilor Tarom.Pasagerii sunt indreptatiti la compensatii financiare daca zborul lor are o intarziere de cel putin trei ore, exceptie facand cazurile de forta majora. Anual, Tarom plateste despagubiri de peste jumatate de milion de euro.Conform firmelor specializate in despagubiri, Tarom si companiile low cost Wizz Air Blue Air si Ryanair sunt campioanele intarzierilor sau zborurilor anulate, mai arata sursa citata.Tarom a coborat sase pozitii, pe locul 55 din 72, in topul mondial al companiilor aeriene, stabilit in functie de punctualitate, servicii si modul de gestionare a cererilor de compensatii din partea pasagerilor.Citeste si:Explozie in timpul aterizarii pe Otopeni a unei aeronave Tarom cu 22 de pasageri la bordIntarzieri pe Otopeni pentru avioanele TaromMinistrul Transporturilor anunta ca TAROM va anula mai multe curse: Unele avioane zburau cu 10 pasageri la bord ...citeste mai departe despre " Numarul zborurilor intarziate la Tarom e in crestere. Compania plateste anual despagubiri de jumatate de milion de euro " pe Ziare.com