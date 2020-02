O a treia persoana infectata cu coronavirus a murit in Italia. UE anunta ca nu sunt motive de panica

Giulio Gallera, oficial din Lombardia, a precizat ca este vorba de o femeie in varsta din orasul Crema, care suferea si de cancer.Coronavirusul inchide Italia: Magazine goale, strazi pustii, dar patrulate de carabinieri. Romania anunta masuri, dar le si aplica? (Foto&Video)UE nu vede motive de panicaUniunea Europeana nu vede "niciun motiv de panica" pentru epidemia de coronavirus din Italia, a declarat duminica, la Riad, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters."Uniunea Europeana are incredere deplina in autoritatile italiene si in deciziile pe care le iau", le-a spus Paolo Gentiloni jurnalistilor, dupa o reuniune a G20 la nivel de ministri de finante din Arabia Saudita."Impartasim preocuparea pentru o posibila contaminare, dar exista niciun motiv de panica", a spus el.In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, a anuntat duminica, intr-un nou bilant, seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli.Potrivit bilantului prezentat de Borrelli, cazurile sunt in numar de 89 in Lombardia (in regiunea Milano), 25 in Veneto (in zona Venetia), 9 in Emilia-Romagna (in jurul Bologna), 6 in Piemont (Torino), la care se adauga 3 in regiunea Roma (Lazio), care sunt infectii contractate in afara Italiei.Borrelli a subliniat ca, pentru moment, "structurile sanitare nu au reusit sa identifice pacientul zero", cel care a declansat epidemia in Italia.Prin urmare, "este dificil de prevazut amploarea contagiunii (epidemiei)", a precizat acesta, adaugand ca "singura masura valabila care poate fi adoptata este inchiderea teritoriilor" afectate.Guvernul italian a plasat in carantina sambata seara doua zone din Lombardia (in jurul orasului Codogno) si Venetia, precum si o localitate din apropiere de Padova pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie de Covid-19, fara precedent in Europa. ...citeste mai departe despre " O a treia persoana infectata cu coronavirus a murit in Italia. UE anunta ca nu sunt motive de panica " pe Ziare.com