SUA: Boeing trebuie sa reproiecteze sistemul elicei la toate avioanele 737 NG

Potrivit comisiei, Administratia Federala pentru Aviatie a SUA ar trebui sa ceara Boeing sa stabileasca punctul ori punctele de impact ale paletei elicei in carcasa si reproiectarea structurii pentru a minimiza o defectiune catastrofala, noteaza Reuters.Avertismentul vine dupa un incident produs in aprilie 2019, in care o femeie a fost ucisa intr-un avion al operatorului Southwest Airlines, din cauza defectarii unui motor in urma ruperii unei palete a elicei.De asemenea, comisia a investigat in 2016 defectarea motorului unui alt avion Southwest 737-700, intr-un accident fatal. Incidentele au avut loc in urma desprinderii unei palete a elicei.Boeing a anuntat, marti, ca va lucra pentru a implementa imbunatatirile recomandate de comisie, inclusiv cele de crestere a capacitatii carcasei de a rezista la un incident provocat de paleta unei elice.