O companie din Turcia va construi lotul 2 al centurii Bucurestiului

"Ofertantul desemnat castigator este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, avand pretul de 750.849.942,12 Lei fara TVA, si un punctaj total de 98,25 puncte, din care 60 puncte pentru componenta financiara si 38,25 puncte pentru componenta tehnica", se arata in comunicat.In 4 mai, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de proiectare si de executie a lotului 1 al centurii Capitalei, care va avea o lungime de aproape 17 km. Ofertantul desemnat castigator atunci a fost Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS din Turcia, cu pretul de 830,68 milioane lei, fara TVA.In data de 26 aprilie, asocierea Spedition UMB - Tehnostrade - Artera Proiect a fost desemnata castigatoarea contractului pentru proiectarea si executia lotului 3 al centurii Capitalei, contract estimat la 882,36 milioane lei, fara TVA."Oferta pentru ultimul lot al acestui proiect se afla in faza finala de evaluare, urmand ca saptamana viitoare sa fie anununtat castigatorul", se arata in comunicat.Cele trei loturi vor avea o lungime insumata de aproximativ 52 de km si dupa ce vor fi finalizate vor face face legatura intre autostrazile A1 si A2."In valoare de aproximativ 580 de milioane de euro, intregul proiect va permite descongestionarea circulatiei in zona de Sud a Bucurestiului si va asigura traficul rutier de tranzit pe segmentul romanesc al coridorul 4 Pan- European. Proiectarea fiecarui lot al acestui Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti, va dura 12 luni, iar executia 30 de luni, dupa atribuirea contractelor", se arata in comunicat.Acest proiect, similar solutiilor aplicate in zona marilor metropole europene, face parte din Master Planul General de Transport si urmeaza sa fie finantat prin POIM 2014-2020.Citeste si:Abia modernizata, Centura de nord a Capitalei s-a transformat in lac. Autoritatile dau vina pe venirea primaveriiMinistrul Transporturilor, intrebat cand se va circula pe centura de sud a Capitalei: Cand va fi gata ...citeste mai departe despre " O companie din Turcia va construi lotul 2 al centurii Bucurestiului " pe Ziare.com