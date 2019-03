Contractul este impartit in sase loturi, iar mobilierul stradal consta in banci cu structura de aluminiu, cosuri de gunoi, panouri garduri metalice, gratare protectie arbori, jardiniere si stalpi delimitatori.Ofertantilor li se impune sa aiba un anumit nivel al cifrei de afaceri medie anuala, in functie de lot. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 aprilie.Acordul cadru de furnizare mobilier stradal vizeaza achizitii cu o valoare cuprinsa intre 2,16 si 110,41 milioane lei.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru este 5. ...citeste mai departe despre " O companie municipala vrea sa cumpere mobilier stradal pentru Bucuresti de peste 20 de milioane de euro " pe Ziare.com