O comuna din Romania isi construieste aeroport: Nu are someri sau asistati social

La Budesti toata lumea munceste, nu exista someri sau asistati social, iar, si mai ciudat, toata lumea e multumita de administratia locala. Primaria obtine din taxe de la firme jumatate de milion de euro, asa ca si-a permis sa faca multe modernizari in comuna si acum se gandeste chiar la un aeroport, pentru ca cei care vin la Budesti din Capitala sa nu mai faca 4 ore pe drum.Comuna Budesti se afla la 5 kilometri de Ramnicu Valcea si a devenit in doar doi ani cea mai mare zona industriala din judet.Parcul industrial se intinde pe 80 de hectare unde se afla birouri, fabrici si alte sedii de firme, in total vreo suta.Potrivit estimarilor din acest an si a prognozelor economice pana in anul 2020 - 2022, numarul de salariati care vor lucra la Budesti se va ridica la 15-20.000, din care jumatate in multinationale sau in investitii cu capital privat strain, relateaza presa locala.Avand in vedere evolutia aceasta de succes, Consiliul Judetean Valcea si Consiliul Local Budesti au facut in aceasta vara o comisie care se va ocupa de documentatia pentru construirea unui aeroport."Este un prim pas pentru a realiza un astfel de obiectiv. Este prematur sa ne gandim acum la ce perspectiva va avea. Acesta depinde clar in mod direct de mersul economiei in judet si cu precadere in parcurile tehnologice din aria periurbana, cat si de dezvoltarea turismului in Valcea.Este clar ca este nevoie de un astfel de obiectiv, acum cand distantele se masoara in timp si este nevoie de o deplasare rapida in scop economic dintr-o parte intr-alta a tarii si nu numai. Plus ca acest obiectiv va deservi si aviatia utilitara, servicii medicale si de urgenta", sustine seful CJ Valcea, Constantin Radulescu."Asocierea dintre Budesti si Consiliul Judetean deschide un drum care se va materializa cu acest serviciu de transport extrem de util pentru viitorul economic al zonei. In prima etapa am depus la Directia Agricola o cerere de scoatere din platoul Barza a 6 hectare de teren. Micul aeroport va avea o pista de 900 de metri, o cladire administrativa. In prima faza aici vor putea ateriza avioane de dimensiuni reduse si vom amenaja si o platforma betonata pentru helicoptere", a precizat si primarul din Budesti, Ionel Vladulescu, pentru sursa citata.Proiectul aeroportului Budesti va fi gata in februarie 2019 si tot atunci vor