Aplicatia se numeste VectExcel si este realizata impreuna cu firma Nonnagon Systems. Aceasta are mai multe sectiuni, unele informative altele interactive, in asa fel incat utilizatorii sa poata vizualiza in mod interactiv toate datele de distributie geografica a 32 de specii de capuse, 58 de specii de tantari si opt de flebotomi, conform Stiri de Cluj.Utilizatorul poate vizualiza hartile hartile reale de distributie atat individual, pentru o specie, sau comparativ, pentru doua sau mai multe specii.De asemenea, utlizatorul poate calcula probabilitatea prezentei in zona in care se afla a celei mai importante specii de capusa vector din Romania, Ixodes ricinus, care este responsabila printre altele de transmiterea borreliozei Lyme, a encefalitei de capusa, dar si a altor boli vectoriale atat la om, cat si la animale.Cei care folosesc aplicatia mai pot afla principalele notiuni despre boli transmise prin vectori in Romania, dar si ce masuri sa ia in cazul in care au fost muscati de o capusa."Aplicatia incurajeaza cetatenii sa se implice activ in cercetare, promovand conceptul de, pentru prima oara in tara noastra in domeniul bolilor vectoriale. Astfel, oricine doreste poate sa trimita echipei noastre imagini sau specimene, contribuind astfel de largirea datelor de distributie a artropodelor vector", a declarat Prof. dr. Andrei D. Mihalca, specialistul din cadrul Disciplinei de Parazitologie si Boli parazitare a USAMV Cluj-Napoca.VectExcel este disponibila gratuit pe sistemele Android si iOS, dar si in format web, la adresa http://ce-ne-inteapa.ro ...citeste mai departe despre " O echipa din Romania a realizat o aplicatie care arata unde sunt capuse, tantari si muste " pe Ziare.com