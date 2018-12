Situatia a fost remediata si banii vor fi virati in maxim trei zile, a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Marian Mina."Am auzit zvonuri despre faptul ca la DGASPC Giurgiu ar fi greva, sunt minciuni, nu este nicio greva, a fost o greseala de calcul inca de la inceputul anului la Ministerul Muncii, eu am semnalat acest lucru si situatia s-a remediat.E adevarat ca au avut o restanta, o intarziere de trei saptamani de zile in plata salariilor, dar vineri, in sedinta de Guvern, au fost acordati banii si, in trei zile, la data de salariu, oamenii isi vor primi banii pentru luna noiembrie si se platesc inclusiv contributiile sociale", a spus Marian Mina.Cei aproximativ 1.200 de angajati din cadrul DGASPC Giurgiu isi desfasoara activitatea normal, dar, potrivit unor surse, vor purta banderole albe luni si marti in semn de protest pentru neplata salariilor, urmand ca miercuri sa picheteze sediul DGASPC si pe cel al Consiliului Judetean daca situatia nu se va remedia. ...citeste mai departe despre " O eroare a Ministerului Muncii a lasat fara salariu angajatii unei institutii de stat timp de aproape o luna " pe Ziare.com