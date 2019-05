O fabrica de componente auto din Timis s-a inchis, dupa ce angajatii au furat matrite de Lamborghini si le-au vandut la fier vechi

In timpul procesului, avocatii companiei au sustinut ca fabrica a fost inchisa pe motiv ca matrite in valoare de 200.000 de euro au fost furate de mai multi angajati si vandute la fier vechi si din aceasta cauza nu au putut livra la timp si la calitatea solicitata piesele asteptate de clienti, arata Adevarul."Dupa inceperea activitatii, parata a intampinnat mai multe categorii de probleme care au facut ca societatea sa nu reuseasca sa obtina profit si nici sa isi poata mentine clientii.Una dintre principalele cauze ale cresterii costurilor societatii si ale punerii societatii in imposibilitatea de a-si onora comenzile primite (la termen si la standardele calitative cerute pe piata auto de elita) a fost faptul ca mai multe matrite proprietate a Automobili Lamborghini au fost furate de catre angajati si vandute la fier vechi, fapta care a adus un prejudiciu imens societatii (de peste 200.000 euro), la tensiuni intre angajatii cu competente de control si personalul productiv, dar, mai ales, a condus la reincredintarea comenzilor de catre Grupul Volkswagen unei alte societati.Societatea Enec Automotive SRL, creata special pentru executarea acestor contracte, a ramas astfel fara clienti", se arata in dosarul din instanta.Documentele arata ca pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis este si un dosar in care mai multi angajati sunt cercetati pentru furtul matritelor. Reprezentantii companiei sustin ca angajatii respectivi si-au recunoscut faptele."Dosarul priveste comiterea infractiunii de furt, constand in aceea ca, in cursul lunii noiembrie 2017, mai multe persoane ar fi sustras din hala unei societati comerciale situate in comuna Remetea Mare din judetul Timis un numar de patru matrite din aluminiu.In cauza au dobandit calitatea de suspecti un numar de patru persoane. Cercetarile nu sunt finalizate in cauza", au declarat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.Fabrica a fost deschisa in 2016 de Heyform Bramsche GMBH, care in 2017 a vandut-o catre G&L Automotive Components Holding Limited din Hong Kong. ...citeste mai departe despre " O fabrica de componente auto din Timis s-a inchis, dupa ce angajatii au furat matrite de Lamborghini si le-au vandut la fier vechi " pe Ziare.com