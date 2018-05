Un contract, in valoare de 130.000 de lei, este semnat pentru "servicii de consultanta obtinere finantare nerambursabila drumuri Pildesti", practic servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice. Anuntul ofertei a fost publicat pe SICAP (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare a achizitiilor publice) pe 15 mai ora 13:31, iar atribuirea a fost facuta pe 15 mai, la ora 13:34.Al doilea contract, tot in valoare de 130.000 de lei, este pentru "servicii de consultanta in domeniul managemnetului in cadrul investitiilor accesate prin CNI". Anuntul ofertei a fost publicat pe 15 mai ora 13:14, iar atribuirea a fost facuta pe 15 mai la ora 13:28.Pentru cel de-al treilea contract, tot in valoare de 130.000 de lei, firma Euromis HR acorda Primariei Cordun servicii de consultanta pentru finantare nerambursabila pentru centrul cultural Corbun. Anuntul ofertei a fost publicat pe 15 mai ora 12:37, iar atribuirea a fost facuta la ora 12:40.Si cel de-al treilea contract dintre firma si primarie este tot in valoare de 130.000 de lei, iar pentru acesta Euromis HR ofera "servicii de consultanta depunere cerere de finantare si implementare". Conform datelor din SICAP, anuntul ofertei a fost publicat pe 15 mai ora 12:18, iar atribuirea a fost facuta la 12:19.Conform ultimului recensamant comuna Cordun are 2.250 de locuitori.Foto: SICAP ...citeste mai departe despre " O firma din Galati a obtinut in cateva minute patru contracte de consultanta de 520.000 de lei cu o primarie din Neamt " pe Ziare.com