O fundatie a adus pe Arena Nationala produse in valoare de 430.000 de euro, care vor fi distribuite persoanelor aflate in carantina si personalului medical

Potrivit Fundatiei Pretuieste Viata, produsele au fost preluate pentru a fi distribuite de catre autoritati pentru persoanele aflate in carantina, cele aflate in izolare care au nevoie de sprijin, cele vulnerabile, nevoiase, persoane fara adapost, varstnici, persoane cu dizabilitati sau bolnavi din centre de ingrijire si asistenta, centre de plasament, de primire in regim de urgenta, persoanele ce nu mai locuiesc acasa din pricina violentei in familie, dar si pentru personalul medical aflat acum in prima linie."Al doilea convoi umanitar va veni cu mai mult pentru acestea, pentru ca am comandat, dar nu au sosit inca necesarele combinezoane de protectie, ochelari, masti de protectie, manusi, botosi etc)," mai anunta fundatia.Pretuieste Viata precizeaza ca se pot face donatii in bani in conturile sale sau prin paypal.me/pretuiesteviata, sume destinate achizitionarii consumabilelor, echipamentelor medicale sau produselor atat de necesare categoriilor vulnerabile de oameni, medicilor, personalului medical din linia intai sau institutiilor medicale/de ingrijire a bolnavilor sau batranilor, cei mai slabi in fata virusului, din pacate.Dar banii pot fi folositi si pentru dotarea spitalelor, a centrelor de carantina, pentru construirea centrelor de triaj etc.Cont in RON: RO29BRDE445SV95792894450Cont in USD: RO72BRDE445SV95793004450Cont in EUR: RO63BRDE445SV95793184450Beneficiar: Fundatia Pretuieste Viata (strada Titu Maiorescu, nr 34H, Voluntari, judetul Ilfov)Banca: BRD Dorobanti (Calea Dorobantilor, nr 135, Bucuresti)Swift: BRDEROBUDonatii in obiecte necesare (produse ce pot fi donate in conditii de siguranta, care vor fi indicate de Fundatia Pretuieste Viata de la caz la caz, in functie de specificul acestora):- Hrana ce nu e usor perisabila si impachetata corespunzator, cu verificarea termenelor de garantie (de exemplu, biscuiti, napolitane, paste, zahar etc);- Ceai;- Cafea (si cafetiere);- Pahare plastic de unica folosinta;- Prosoape;- Termometre;- Pilote;- Perne;- Pijamale;- Papuci;- Kituri de igiena personala continand: periuta, pasta de dinti, sapun, gel de dus, aparat si spuma de ras, pieptene, dezinfectant;- Kituri de curatenie: role de saci menajeri, deter ...citeste mai departe despre " O fundatie a adus pe Arena Nationala produse in valoare de 430.000 de euro, care vor fi distribuite persoanelor aflate in carantina si personalului medical " pe Ziare.com