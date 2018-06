Euronews a scris despre noua gafa a autoritatilor: "Oficialii locali din Romania au reusit sa afiseze un steag care nu a mai fost folosit de mai bine de 200 de ani, pentru a marca in mod incorect vizita ambasadorului britanic".Steagul folosit la evenimentul de luni nu avea inclusa si crucea in forma de X a Sfantului Patrick, un simbol care reprezinta incorporarea Irlandei in "Union Jack" - drapelul national al UK, dupa ce Irlanda s-a alaturat Angliei si Scotiei, in Regatul Unit.Acel steag folosit la Iasi nu mai este in uz din 1801.Gafa vine la doar cateva zile dupa ce premierul din Estonia, care a efectuat o vizita oficiala in tara noastra, s-a vazut nevoit sa reaseze drapelul tarii sale, in cadrul unei intalniri oficiale cu premierul Viorica Dancila, pentru ca organizatorii l-au arborat gresit, cu culoarea alba in partea superioara, in loc sa fie cu cea albastra.Moment jenant la intalnirea lui Dancila cu omologul eston: Premierul a rearanjat steagul Estoniei, care era pus gresitConsulul onorific al Estoniei la Constanta, prima reactie dupa arborarea gresita a steaguluiDancila, o noua gafa: A uitat numele premierului eston si a cerut ajutor din priviri (Video) Primaria Iasi a reactionat pe marginea acestui subiect, dupa ce informatia a aparut in presa, sustinand ca evenimentul la care a participat Paul Brummell a fost organizatde Prefectura Iasi.Euronews mai arata ca primaria a laudat colaborarea pe care o are Iasiul cu ambasadorul britanic, gafa de protocol fiind atribuita in totalitate Prefecturii....citeste mai departe despre " O gafa a romanilor a ajuns la Euronews: Ambasadorul Brummell, intampinat cu un steag britanic scos din uz de 200 de ani " pe Ziare.com