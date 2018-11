Potrivit unui comunicat transmis joi, de Politia Valcea, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT Valcea fac 51 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite de cauzarea unui prejudiciu de 3.000.000 de euro.Perchezitii au loc in judetele Valcea, Mures, Bacau, Arges, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava si in Bucuresti, la persoane banuite de fraude informatice si spalare de bani."Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada mai 2017 - noiembrie 2018, ar fi constituit cinci grupuri infractionale care ar fi procurat acte de identitate falsificate, emise de diferite tari din Europa.Ulterior, s-ar fi deplasat in Italia, Spania si alte state unde, folosind documentele falsificate, care contineau datele reale sau false ale altor persoane si fotografiile membrilor gruparii, ar fi obtinut credite de la mai multe banci.Din activitatea infractionala a rezultat un prejudiciu de 3.000.000 de euro, 500 de persoane fiind vatamate", se arata in comunicatul citat.In urma perchezitiilor, politistii vor pune in aplicare 93 de mandate de aducere. ...citeste mai departe despre " O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE " pe Ziare.com