O insula a aparut in mijlocul Dunarii, din cauza debitului scazut al fluviului

In timp ce autoritatile monitorizeaza situatia, localnicii asteapta vreme buna, sa meaga cu barca pe insula, la pescuit sau picnic.Punctul de trecere BAC Galati-Tulcea se afla in apropierea insulei formate in mijlocul Dunarii, iar in curand, vasele care transporta masini si oameni de pe malul galatean pe cel tulcean vor fi obligate sa renunte la drumul obisnuit si sa ocoleasca pentru a ajunge la destinatie, potrivit sefului flotei Navrom Bac, Grigore Craciun."Anul trecut au fost probleme, insula nu ajungea pana in dreptul Punctului de Trecere Bac, dar se prelungea pe sub apa, erau multe depuneri. Anul acesta situatia se repeta. Peste cateva zile o sa ocolim prin amonte, nu stim exact cat de mult, o sa luam o decizie atunci. O draga sapa la gura Siretului, dar sunt multe aluviuni", a declarat seful flotei Navrom Bac, Grigore Craciun.Insula care a aparut in mijlocul Dunarii nu incurca deocamdata vapoarele si convoaiele de mari dimensiuni care trec fluviul, iar potrivit reprezentantilor Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, limba de pamant lunga de peste 100 de metri si lata de 10 metri nu se afla pe senalul navigabil, astfel ca autoritatile nu au luat inca nicio masura."Nu-i problema, apare in fiecare an daca Dunarea scade sub 200. Insula apare si eventual se mareste in functie de debitul Dunarii. Dar pentru vapoarele care trec prin dreptul orasului Galati nu sunt probleme, intre insula si senalul navigabil sunt 300 de metri. S-a intamplat si in alti ani, insula apare atunci cand Dunarea este scazuta, din cauza latimii Dunarii, a vitezei curentului apei mai mica decat viteza curentului la malul drept, acolo se depun aluviuni, se formeaza un banc", a explicat directorul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos, Dorian Dumitru.In timp ce autoritatile monitorizeaza situatia pentru a lua masuri, galatenii asteapta vreme frumoasa pentru a merge cu barcile pe insula, la plaja, pescuit sau picnic."Doar o poza, nimic mai mult. Nu am barca, nu pot ajunge acolo. Am vazut zilele trecute niste tineri care faceau gratar pe limba de nisip din mijlocul Dunarii. Nu stiu daca este in regula", a declarat un galatean aflat pe malul Dunarii, care nu s-a aventurat sa ajunga pana la insula formata si a facut cateva fotografii de pe mal.Specialistii spun ca, in viitor, insula nu o sa mai dispara sub apa