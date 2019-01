Un judecator rupe tacerea. Transant, despre infractori eliberati, protocoale, santaje, probe ticluite: Notiunea de independenta a justitiei este batjocorita!

Intr-un interviu acordat Ziare.com, dna Sorina Marinas, foarte apreciata in randul magistratilor si unul dintre cei mai tineri (33 de ani) judecatori de nivel de Curte de Apel din Romania, a facut precizari transante despre subiectele fierbinti in dezbatere: santajarea si presarea judecatorilor de catre procurori, solutiile de achitare, efectele recursului compensatoriu, protocoale secrete si implicarea SRI in procesele penale, conditiile de munca din instante.Iata principalele declaratii facute de Sorina Marinas:Judecatorul care afirma ca a fost santajat sau presat nu are calitatile necesare pentru a fi numit judecator. Nu poti pretinde ca cineva, oricine, te poate santaja sau poate pune presiune asupra ta, fara sa stirbesti autoritatea cu care ai fost investit.Au existat multe dosare penale formate ca urmare a unor plangeri penale sau denunturi formulate impotriva mea, toate au fost solutionate cu clasare.Judecatorii nu au avut cunostinta de existenta protocoalelor PICCJ-SRI. Ele au reprezentat, din punctul meu de vedere, simple proceduri de lucru intre institutii.In dosarele solutionate de mine nu au existat probe la care inculpatii sa nu aiba acces si nici nu am identificat acte de urmarire penala efectuate de ofiteri SRI.Solutia de achitare nu reprezinta neaparat "nevinovatia absoluta"Sectia pentru anchetarea magistratilor ar putea fi perceputa de magistrati ca o anumita tentativa de hartuire.Recursul compensatoriu a reprezentat o masura de clementa, desi a fost prezentata public ca o masura reparatorie impusa de CEDO.Orice masura de clementa constituie un motiv in plus pentru toti infractorii sa creada ca vor scapa fie nepedepsiti, fie cu o pedeapsa mica.As vrea sa-l vad pe ministrul Justitiei deliberand si pronuntand o solutie in timp ce ceilalti 9 colegi de birou vorbesc intre ei. Curtea de Apel Craiova functioneaza intr-un fost service auto. Grefierii ar merita "un recurs compensatoriu" pentru conditiile de munca.Fiecare neadevar spus, fiecare jignire tinde la bagatelizarea rolului Justitiei. Nu am fost suficient de diligenti pentru a observa din timp pericolele si pentru a reactiona la timpul potrivit. Insa niciodata nu e prea tarziu ...citeste mai departe despre " Un judecator rupe tacerea. Transant, despre infractori eliberati, protocoale, santaje, probe ticluite: Notiunea de independenta a justitiei este batjocorita! " pe Ziare.com