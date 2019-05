O lege pentru sanatatea copiilor din Romania a fost blocata in Parlament. Cine castiga din asta

In primul episod v-am relatat despre masurile ineficiente ale Guvernului, care doar se lauda ca le ieftineste romanilor mancarea sanatoasa.In al doilea episod v-am povestit cum o lege care ar putea salva, anual, mii de romani zace blocata in Parlament, in urma presiunilor facute de producatori asupra unor deputati cu putere de decizie.In al treilea episod al campaniei noastre v-am aratat cum statul refuza sa aplice o solutie folosita deja cu succes in alte tari europene si care i-ar ajuta pe romani sa deosebeasca, dintr-o privire, alimentele periculoase de cele sanatoase.Astazi, e momentul sa va aratam cum o mana de parlamentari alesi in functii tocmai pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine impiedica adoptarea unei act normativ care ar putea salva mii de copii de povara unor boli grele, care le scurteaza vietile.Zaharul in exces e inamic public. Cat rau faceDupa zeci de ani de studii, oameni de stiinta din intreaga lume au concluzionat: o alimentatie prea bogata in zahar imbolnaveste. Inainte de toate, din cauza ca, in cantitati prea mari, zaharul ne ingrasa pana la obezitate. Iar aceasta, la randul ei, creste de 7 ori riscul de diabet. In plus, favorizeaza pana si aparitia unor tipuri de cancer.E oare nevoie sa ne facem griji cu privire la aceste lucruri in Romania? Medicii spun ca da. Motivul: potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si ale Asociatiei Romane pentru Studiul Obezitatii, in tara noastra un adult din 5 si un copil din 4 sunt deja obezi.In mod normal, intr-o astfel de situatie, statul ar fi trebuit sa ia de mult masuri importante. Cu alte cuvinte, pe langa ample campanii de educatie alimentara pentru intreaga populatie, autoritatile ar fi trebuit sa stimuleze imediat industria alimentara sa scoata pe piata alimente si bauturi cu mai putin zahar.Le-ar fi fost suficient autoritatilor noastre sa citeasca studiile medicale internationale - publicate atat in Uniunea Europeana, cat si peste Ocean - ca sa inteleaga ca trebuie sa sustina, inainte de toate, reformularea retetelor pentru bauturi racoritoare cu zahar adaugat.Iar motivul e unul singur. Chiar daca nu va vine sa credeti, aceste bauturi - foarte apreciate de romani - contin cantitati ingrijorator de mari ...citeste mai departe despre " O lege pentru sanatatea copiilor din Romania a fost blocata in Parlament. Cine castiga din asta " pe Ziare.com