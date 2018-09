O luna de la protestele violente din 10 august. Mitinguri anuntate luni seara in toata tara

Pentru a marca o luna de la reprimarea violenta a protestului, au fost anuntate, pentru luni seara, mai multe manifestatii in orase din intreaga tara.In Bucuresti, intitulat "Desteptati-va, ca am dormit destul!", mitingul va incepe la ora 16:00, in Piata Victoriei, potrivit paginii de Facebook a evenimentului."PSD-ul da asaltul final la institutiile Statului. Este care pe care. Romania infractorilor vs Romania oamenilor onesti. Si numai una poate invinge!Vom iesi din nou in strada, in Piata Victoriei, si in toate orasele tarii! Le vom arata ca lupta noastra continua! Ca nu ne este frica, si ca nu vom lasa Romania pe mainile unei bande de talhari.#PiataVictoriei #NuCedam", scriu organizatorii pe reteaua sociala.De altfel, au fost create mai multe paginii de Facebook pentru acelasi eveniment. Iata aici detalii:-NU uitam 10 August! NU vrem instaurarea dictaturii!-Demisia pentru moartea DOMNULUI Ilie Gazea-Cerem demisia lui Dragnea. Noi suntem poporul. Noi nu cedam-Noi suntem poporul: Vrem vinovatii pentru masacrul din 10 august!.Pana acum, si-au anuntat prezenta la eveniment cateva mii de persoane.Un protest este anuntat si in Cluj-Napoca."Clujenii nu uita 10 August! Alaturi de Bucuresti si Diaspora!", organizat de comunitatile Coruptia Ucide si Umbrela Anticoruptie Cluj, incepe la ora 19:00 in Piata Unirii din Cluj."A trecut o luna de zile de la momentul in care autoritatile au incercat sa impiedice aprox 300 000 de cetateni sa isi exercite dreptul la libera exprimare si adunari publice pasnice. Drepturi fundamentale, pentru care in 1989 unii au dat totul ca noi sa le avem. Au dat cu gaze lacrimogene, au folosit furtunuri cu apa si au lovit oameni pasnici care stateau cu mainile ridicate.Actuala grupare aflata la guvernare face totul pentru a ingenunchea Justitia si nu se vor sfii sa foloseasca toate mijloacele ca sa ne convinga sa cedam. Prin ce au facut in 10 august insa, au obtinut efectul contrar! Suntem tot mai uniti, tot mai solidari, si tot mai multi!", noteaza organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Iata unde mai au loc alte proteste:- Alba Iulia - O luna de la violente #nucedam- Arad - Aradul nu uita 10 august! Alaturi de dia ...citeste mai departe despre " O luna de la protestele violente din 10 august. Mitinguri anuntate luni seara in toata tara " pe Ziare.com