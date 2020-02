O masina la fiecare doi bucuresteni. Ce e de facut ca sa nu ne sufocam intre fiare

Asa ca oamenii au ajuns sa se urce cu masinile pe troturare si prin gradinile blocurilor sau chiar sa le parcheze in plina strada, chit ca astfel risca amenzi.Deja ne sufocam intr-o mare de masini lasate peste tot, claie peste gramada. Si din pacate, pe zi ce trece, lucrurile par sa stea din ce in ce mai rau.Ca sa rezolve problema si sa creasca numarul locurilor de parcare, primariile din oras cheltuiesc sume uriase. Ba unele au inceput chiar sa distruga putinul spatiul verde ramas in Capitala, ca sa faca loc pentru masini. Si cu toate astea, bucuresteanul tot n-are unde parca.In aceste conditii, intrebarea este: a cui e vina ca abia ne mai croim drum printre masini? Si ce e de facut?Ziare.com va relateaza pe larg, incepand de astazi, despre modul in care autoritatile incearca, fara succes, sa rezolve problema lipsei locurilor de parcare, inclusiv comitand abuzuri care ii inrautatesc viata bucuresteanului.De asemenea, va vom arata cum cred specialisti in administratie ca ar trebui procedat, dar si cum au reusit alte orase din lume sa rezolve problema parcarilor.Situatie critica: doi bucuresteni la o masina, pe un colt de loc de parcareOficial, Bucurestiul are o populatie de 1,8 milioane de oameni. Cu tot cu studenti si cei veniti aici la lucru de prin alte zone din tara, orasul gazduieste, insa, cel mai probabil, putin peste 2 milioane de persoane.Cate masini credeti ca au toti acesti oameni? Ei bine, nu mai putin de 1.169.000 inmatriculate deja in oras, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (DRPCIV). Si mai sunt si altele cu care oamenii circula, fara sa le fi imatriculat aici.Or, asta inseamna ca, statistic, un bucurestean din doi are masina. Dar nu si loc de parcare pentru ea.De fapt, primariile din Capitala - adica cea generala si cele 6 de sector - le pun la dispozitie bucurestenilor, din calculele Ziare.com, putin peste 230.000 de locuri de parcare. Vorbim despre parcari publice, parcari de resedinta (administrate de primariile de sector) si park&ride-uri (in care se poate lasa masina doar pe durata zilei).Cifrele sunt aproximative. Primariile de sector amenajeaza in continuare locuri de parcare. In plus, Primaria Generala n-ar putea spune exact cate locur ...citeste mai departe despre " O masina la fiecare doi bucuresteni. Ce e de facut ca sa nu ne sufocam intre fiare " pe Ziare.com