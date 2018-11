Intre orele 9:00 si 11:00, circa 50 de medici veterinari - adica membrii Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania - vor picheta sediul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) din Piata Presei Libere.Ulterior, intre orele 12:00 - 14:00, aproximativ 1.000 de medici veterinari sunt asteptati in fata Guvernului, la un protest de amploare, organizat tot la initiativa Colegiului Medicilor Veterinari din Romania.Aceasta organizatie profesionala informeaza ca statul, in loc sa-i ajute sa munceasca mai eficient, mai degraba le pun bete in roate. De fapt - dupa cum a declarat pentru Ziare.com dr. Viorel Andronie, presedintele Colegiului, medicii veterinari nici nu si-au dorit sa se ajunga la proteste.Cu toate astea, ies in strada din cauza ca sunt obligati sa isi faca meseria la limita malpraxisului, iar statul nu pare deloc preocupat de acest lucru.Printre altele, medicii veterinari cer reluarea controalelor de primavara din gospodarii (pe care ANSVSA le-a amanat, in premiera, in acest an), dar si materiale platite de stat pentru desfasurarea activitatilor in zonele cu pesta porcina africana (PPA).In plus, medicii vor legi care sa restrictioneze vanzarea necontrolata de medicamente sanitare-veterinare.Totodata, medicii veterinari mai cer acces la programe care sa le usureze munca, dar si sa fie platiti intr-un mod echitabil, in functie de competente. ...citeste mai departe despre " O mie de medici veterinari protesteaza astazi in fata Guvernului. Ce i-a impins sa iasa in strada " pe Ziare.com