O nava cu 1.600 de tone de petrol la bord era sa se scufunde in Marea Neagra

Nava sub pavilion moldovenesc venea de la Odesa cu o incarcatura de 1.600 de tone si a inceput aseara sa ia puternic apa la bord, din cauza unei sparturi, potrivit Digi24.Nava se afla la vreo 30 de kilometri in larg fata de portul Constanta. Cei 7 marinari au constatat ca au o spartura de vreo 2 metri si au apelat la autoritatile romane, care au trimis doua nave de salvare.Vasul avariat a fost tractat si a ajuns in Portul Constanta Sud Agigea in jurul orei 5 dimineata.