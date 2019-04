Este vorba despre locuitori din Militari si Drumul Taberei, care stau in apropierea centralei de termoficare de pe bulevardul Timisoara, anunta Digi24.Avaria s-a produs la o conducta care pleaca din aceasta zona.Echipele RADET au intervenit in zona de miercuri seara.In urma avariei, au ramas fara apa calda 145 de blocuri din sectorul 6, 51 de imobile din sectorul 5 si 11 din sectorul 4.Citeste si Nu scapam de avarii la RADET. Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019? ...citeste mai departe despre " O noua avarie la RADET: Bucuresteni din trei sectoare au ramas fara apa calda si caldura " pe Ziare.com