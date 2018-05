O noua companie low-cost intra in iunie in Romania

Cursele Ernest Airlines vor fi lansate pe 21 iunie, anunta Profit.ro.Compania va opera curse intre Bucuresti si orasele Genova si Verona, dar si de la Iasi la Cuneo si Verona.Compania Ernest Airlines, infiintata in 2016, detine doua avioane, iar in acest an va mai achizitiona inca doua.Citeste si Dupa Oradea si Timisoara, Ryanair renunta si la cursele din Craiova ...citeste mai departe despre " O noua companie low-cost intra in iunie in Romania " pe Ziare.com