O noua reactie de la Firea dupa lovitura incasata: Instanta a fost indusa in eroare! Nu au cum sa fie desfiintate companiile

"Este surprinzator faptul ca un partid nou, USR, nu face altceva in Bucuresti decat sa blocheze. Noi am castigat 20 de procese cu ei, ca de cand au venit nu au facut decat plangeri penale. (...) Problema este ca din punct de vedere juridic societatile sunt legale, ele functioneaza, nu pot fi desfiintate. Daca ar fi existat pana si cea mai mica problema, se putea face constestatie in 15 zile de la infiintare. Noi am castigat pe fond si respectand legislatia", a spus Firea.Edilul a sustinut ca magistratii Curtii de Apel nu au spus ceea ce sustine USR, cum ca aceste companii sunt ilegale."Curtea de Apel nu a zis si nu a spus ce afirma USR pe Facebook ca societatile sunt ilegale. Curtea face referire la faptul ca deciziile de infiintare ar fi trebuit sa fie adoptate cu votul a doua treimi dintre consilieri si nu cu jumatate plus unu.Nicusor Dan afirma ca aceste companii sunt ilegale. Nu a spus nimeni asa ceva si nu veti regasi aceasta formulare nicaieri. Asteptam si noi motivarea. Oricum decizia Curtii de Apel nu spune ce este de facut, nu ne da nicio indicatie, ca nu ar fi avut cum. E ca si cum acum cativa ani s-ar fi construit un pod si vine USR si ataca i se da dreptate si mergem cu totii sa daramam podul", a punctat ea."Instanta a fost indusa in eroare!""Acum banuiesc ca instanta a fost indusa in eroare spunandu-se ca societatile au primit un patrimoniu. Decizia nu creeaza niciun efect", a adaugat Firea.Mai mult, primarul general sustine ca USR si-a indus in eroare chiar si avocatul, pe Valeriu Stoica. "USR l-a dezinformat pe propriul avocat ca noi vom observa ca la momentul infiintarii companiilor acestea nu au primit niciun patrimoniu", a spus ea."Ma intreb daca in urma acestei decizii se doreste sa oprim toate lucrarile de la blocurile cu bulina? Se lucreaza intens in Capitala si nu am facut altceva decat sa starpim mafia din Bucuresti. M-as fi asteptat ca USR sa fie alaturi de mine", a continuat ea.Primarul a sustinut, totusi, ca nu isi face nicio grija, pentru ca tot ceea ce se intampla la Primaria Capitalei este legal.Societatile "sunt supuse in totalitate controlului Curtii de Conturi, Ministerului Finantelor, ANAF-ului. Dam explicatii, dar nu vreau sa ma plang. PMB este cea mai controlata si verificata institutie din t