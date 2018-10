O noua rectificare bugetara la PMB - De unde se taie si cine primeste bani in plus

Conform proiectului de rectificare bugetara, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la transportul in comun cresc cu 200 de milioane de lei, ajungand la 764 milioane.La capitolul "Reducerea si controlul poluarii" se taie 24 de milioane de lei, iar creditele bugetare prevazute in acest an pentru capitolul "Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor" se reduc cu 3,8 milioane lei, ajungand la 1 milion de lei.Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?La capitolul "Ordine publica si siguranta nationala" este prevazuta o suplimentare de 8,1 milioane lei, dintre care 7,8 pentru masini, echipamente si mijloace de transport.Se mai taie in acest an 3,6 milioane lei din totalul de 7,7 milioane destinati restaurarii si punerii in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche si se introduce pozitia Sala Multifunctionala - Complex sportiv Lia Manoliu (studiu de fezabilitate) fiind alocati in acest sens un milion de lei. Participarea la capitalul social al companiilor municipale se suplimenteaza cu 51,8 milioane lei.Totodata este prevazuta o suplimentare de 54 de milioane de lei (fata de 70 de milioane de lei, initial) pentru achizitia de imobile, locuinte sau terenuri pentru cadre medicale. La aceasta pozitie si creditele de angajament sunt prevazute sa creasca cu 67,3 milioane lei, ajungand la 137 milioane lei.Se reduc de asemenea cu 47,1 milioane lei banii pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, ajungand la 517 milioane. Bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va fi redus cu 41,5 milioane lei (ajungand la 498 milioane lei), al Administratiei Strazilor - cu 181 milioane lei (ajungand la 155 milioane lei), iar al Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti se va suplimenta cu 14,5 milioane lei (ajungand la 134 milioane lei).Consilierii municipali urmeaza sa dezbata si patru proiecte de hotarare care prevad ap ...citeste mai departe despre " O noua rectificare bugetara la PMB - De unde se taie si cine primeste bani in plus " pe Ziare.com