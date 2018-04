O vacanta la St Moritz si o poza in jacuzzi i-au adus unui judecator o condamnare de patru ani de inchisoare

Actul de justitie a fost transformat intr-un act privat. Asa au caracterizat magistratii de la Curtea de Apel Targu Mures vacanta de sapte nopti pe care judecatorul Gabriel Nasui de la Curtea de Apel Cluj a petrecut-o in hotelul Kulm din celebra statiune elvetiana St Moritz pe banii afaceristului Cristian Babos. Pretul distractiei: 3.740 euro.In schimb, judecatorul a dat o sentinta favorabila lui Babos, intr-o cauza civila in care afaceristul avea calitatea de reclamant. Totul se intampla in 2008, atunci cand Nasui activa la Judecatoria Cluj. Cazul a pornit dupa ce in presa a aparut o fotografie in care cei doi erau in jacuzzi alaturi de sotiile lor."Urmarind obtinerea unei sentinte favorabile in dosarul nr. 12069/211/2008 al Judecatoriei Cluj Napoca, inculpatul Babos Cristian Ioan a cumparat bunavointa judecatorului ce instrumenta respectiva cauza si asigurandu-i inculpatului Nasui Gabriel Adrian si sotiei acestuia, petrecerea unei vacante, la schi, in Elvetia, intr-o statiune de lux, a reusit transformarea intr-un act privat a actului de justitie.La randul sau, inculpatul Nasui Gabriel Adrian, prin conduita adoptata, in dosarul mentionat, a demonstrat ca infaptuirea actului de justitie constituie nu un fapt obiectiv, echitabil, impartial, ci unul mercantil", au concluzionat magistratii de la Curtea de Apel Targu Mures.Sentinta: Nasui si Babos au fost condamnati la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cei doi au fost gasiti vinovati si pentru ca au intocmit in fals, in dublu exemplar, un inscris sub semnatura privata, antedatat 19 decembrie 2008, in care se facea, in mod nereal, dovada ca magistratul "a achitat" suma de 3.740 euro lui Babos. Decizia nu este definitiva, cei doi au contestat-o cu apel. Cazul a ajuns luna trecuta pe masa Inaltei Curti.Apararile, spulberateCei doi, Gabriel Nasui si Cristian Babos, au pledat nevinovat si au cerut achitarea. "In speta, ambii inculpati au inteles sa conteste vehement acuzatiile pentru care au fost deferiti justitiei, dar probatoriul vine sa le spulbere aceasta aparare", au explicat magistratii.Trebuie aratat ca nic ...citeste mai departe despre " O vacanta la St Moritz si o poza in jacuzzi i-au adus unui judecator o condamnare de patru ani de inchisoare " pe Ziare.com