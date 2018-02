O veste... buna? Romania a ramas la fel de corupta ca de obicei. Lumea din jur, in schimb, devine si mai corupta

Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie in sectorul public asa cum este perceput de mediul de afaceri si de experti independenti din 180 de state incluse in analiza.Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, in care 0 inseamna "foarte corupt", iar 100 "deloc corupt".Pentru fiecare stat sunt utilizate intre trei si 16 surse diferite, metodologiile utilizate de acestea fiind revizuite de Transparency International pentru a se asigura ca ele indeplinesc standardele de calitate ale TI.Singurele tari membre ale UE care au punctaje mai mici decat Romania sunt Ungaria (45 de puncte) si Bulgaria (43 de puncte). La nivelul Uniunii Europene, media IPC este de 66 de puncte.Valoarea medie a IPC la nivel mondial este de 43 de puncte, la fel ca anul anterior.Topul statelor percepute ca fiind cel mai putin corupte este condus de Noua Zeelanda, cu 89 de puncte, si Danemarca, cu 88 de puncte, urmate de Finlanda, Norvegia si Elvetia, fiecare cu cate 85 de puncte.Este pentru prima data cand la varful ierarhiei se inregistreaza scoruri sub 90 de puncte, ceea ce arata o tendinta globala de scadere a punctajelor din clasament. In acest context, faptul ca IPC 2017 calculat pentru Romania este neschimbat poate fi vazut ca o usoara imbunatatire.Potrivit Transparency International, in urmatorii ani in Romania, pe langa mijloacele de coercitie, va fi nevoie de o abordare sistematica a prevenirii coruptiei, de responsabilizare a factorilor decizionali si de o implicare mai solida a comunitatilor locale."Pentru administratia publica este necesara accentuarea rolului preventiei, prin implementarea unor mecanisme transparente si eficiente pentru eliminarea vulnerabilitatilor la coruptie, pentru cheltuirea eficienta a fondurilor publice si cresterea integritatii la nivelul institutiilor publice.Avand in vedere ca sectorul privat joaca un rol cheie in modelarea felului in care societatea raspunde fenomenului coruptiei, iar un mediu de afaceri integru si transparent poate contribui decisiv la dezv ...citeste mai departe despre " O veste... buna? Romania a ramas la fel de corupta ca de obicei. Lumea din jur, in schimb, devine si mai corupta " pe Ziare.com