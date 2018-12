Oamenii de afaceri i-au scris lui Iohannis: Ordonanta Teodorovici pune Romania in pericol! Analizati-o in sedinta CSAT!

"Adresam CSAT in numele Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) o scrisoare deschisa prin care facem public demersul nostru de a solicita includerea pe agenda, incepand cu sedinta din 28 decembrie 2018, a unor subiecte care prin efectele lor preconizate asupra sectoarelor strategice din economie, respectiv energie, financiar si comunicatii, privesc siguranta nationala: impactul OUG adoptata de Guvernul Romaniei in sedinta din 21 decembrie 2018 asupra stabilitatii fiscale, predictibilitatii procesului legislativ si deficitului de forta de munca. CDR reprezinta companii romanesti si straine, mici si mari care contribuie cu peste 50% la PIB-ul Romaniei si angajeaza peste 1,2 milioane de oameni. Credem ca vocea noastra trebuie ascultata", se arata in scrisoarea deschisa a CDR.Coalitia considera ca este timpul ca in agenda CSAT sa figureze subiecte de actualitate, care pot transforma intr-un mod ireversibil bunastarea Romaniei."Degradarea pana la eliminare a dialogului social din Romania, lipsa unei consultari reale si a unor analize de impact, modul pompieristic in care orice dorinta a guvernului se traduce aproape peste noapte in ordonante de urgenta, unele cu magnitudine greu de masurat, cum ar fi cea de anul trecut cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat sau acesta din 21 decembrie la care am facut referire mai sus, ne indreptatesc sa consideram ca este amenintata siguranta atat a investitiilor prezente cat si viitoare, cu impact direct si indirect asupra populatiei", mentioneaza reprezentatii CDR, care afirma ca aceasta coalitie "reprezinta nu numai vocea companiilor, dar si a angajatilor acestora, intr-o piata a muncii in care numarul de oameni activi este in scadere, fapt care reprezinta unul dintre cele mai importante riscuri de securitate nationala.La acestea se adauga riscul fiscal: peste 230 de modificari anuale ale Codului Fiscal sunt nefiresti si denota o guvernare prin OUG in care Parlamentul a devenit o anexa a Guvernului", considera CDR.In acelasi document se mai arata ca:"Ordonanta de Urgenta din seara zilei de 21 decembrie, o zi simb ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri i-au scris lui Iohannis: Ordonanta Teodorovici pune Romania in pericol! Analizati-o in sedinta CSAT! " pe Ziare.com