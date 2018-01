Oana Haineala este noul sef al Corpului de Control din Ministerul Justitiei

Informatia a fost confirmata, pentru Mediafax, de magistrat.La sfarsitul anului, magistratii Inaltei Curti au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea procurorului general, masura fiind luata in contextul anchetei privind adoptarea Ordonantei 13."Admite contestatia formulata de Schmidt - Haineala Oana Andreea impotriva Hotararii nr. 257 din 21 martie 2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Anuleaza Hotararea nr. 257 din 21 martie 2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Anuleaza Hotararea nr.51/3.02.2017 a Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Obliga intimatul la plata sumei de 3000 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre contestatoare", a decis definitiv instanta suprema.Consecinta a fost revenirea Oanei Haineala in cadrul Ministerului Justitiei.Oana Haineala a fost retrasa din functia de secretar de stat al Ministerului Justitiei, acolo unde fusese detasata cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM, la cererea ministrului. Aceeasi masura a fost dispusa si in cazul lui Constantin Sima, procuror la Parchetul General, detasat ca secretar de stat la minister, in mandatul lui Florin Iordache. Ulterior, Sima a cerut pensionarea.In contextul demararii anchetei privind adoptarea Ordonantei 13, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut Sectiei pentru Procurori a CSM incetarea detasarii celor doi."Solicitarea este motivata de necesitatea de a asigura, in conditii de deplina impartialitate, o desfasurare a anchetei de catre Directia Nationala Anticoruptie, in legatura cu imprejurarile elaborarii proiectului de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de Procedura Penala, precum si a proiectului de lege pentru gratierea unor pedepse", se arata in decizia Sectiei pentru procurori a CSM, de la inceputul acestui an.Ulterior detasarii, Haineala a sesizat si CCR, iar Curtea Constitutionala a decis ca reglementarea legislativa privind detasarea magistratilor este neconstitutionala pentru ca nu precizeaza conditiile incetarii detasarii.Citeste si Oana Haineala, despre pericolele din Justitie, cazul Bica, legile Big Brother si propunerile lui Iohannis Interviu ...citeste mai departe despre " Oana Haineala este noul sef al Corpului de Control din Ministerul Justitiei " pe Ziare.com