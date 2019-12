Obiceiuri bizare de Craciun din intreaga lume

Iata care sunt cele mai neobisnuite traditii de Craciun din intreaga lume.Austria: Mosul cel rauDesi majoritatea copiilor din lume il asteapta pe Mos Craciun, in Austria, in luna decembrie, copiii care nu au fost cuminti se asteapta sa fie vizitati de "Krampus", complicele cel rau al lui Mos Nicolae.Legenda spune ca acesta se plimba pe strazi, in luna decembrie, in cautare de copii obraznici. In acest sens, austriecii nu impodobesc bradul si casa doar cu globuri si beteala, ci agata si masti care il infatiseaza pe Krampus: adesea cu coarne, blana si dinti fiorosi.Astfel, austriecii le amintesc copiilor sa se poarte frumos, in special in preajma sarbatorilor de iarna. De altfel, in Viena, are loc, anual, Parada lui Krampus.Mers pe role, la biserica, in VenezuelaIn orasul Caracas din Venezuela a devenit o traditie ca lumea sa vina pe role la biserica, pentru a participa la slujba de Craciun. Acest obicei bizar a luat atat de multa amploare, incat in dimineata zilei de 25 decembrie traficul este restrictionat pe mai multe strazi din oras, pentru ca cetatenii sa ajunga in siguranta la biserica, scrie Holidays Extra.Pisica Yule, in IslandaUna dintre cele mai ciudate traditii din lume se regaseste in Islanda: Pisica Yule, un monstru despre care se vorbeste in folclorul islandez, pandeste noaptea in zapada si ii mananca pe toti cei care nu poarta haine noi in seara de Ajun.Initial, fermierii islandezi s-au folosit de legenda pentru a-i incuraja pe muncitori sa fie mai harnici: cei care munceau mai mult si mai bine urmau sa primeasca haine noi pentru Craciun, in timp ce muncitorii mai lenesi urmau sa fie devorati de Pisica Yule.In ziua de azi, islandezii obisnuiesc sa isi cumpere haine noi pentru aceasta perioada din an, doar pentru a evita o intalnire cu aceasta felina inspaimantatoare.Ucraina: Decoratiuni cu panza de paianjenUna dintre cele mai ciudate traditii de Craciun din Ucraina este decorarea pomului, dar si a casei, cu panza de paianjen.Aceasta traditie a pornit de la povestea unei vaduve sarace care nu si-a permis sa decoreze bradul de Craciun asa cum si-ar fi dorit copiii ei. Legenda spune ca paianjenilor din casa li s-a facut mila de familie si au decorat pomul cu panze ...citeste mai departe despre " Obiceiuri bizare de Craciun din intreaga lume " pe Ziare.com