Oficial: Nicio legatura dovedita stiintific intre consumul de ibuprofen si agravarea cazurilor de COVID-19

Pe baza tuturor informatiilor disponibile in acest moment, nu putem afirma ca exista o legatura stiintifica dovedita intre medicamentele fara prescriptie medicala care contin ibuprofen si agravarea cazurilor de COVID-19.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) confirma prin urmatorul tweet oficial (aici) ca, pe baza informatiilor disponibile in acest moment:OMS nu se pozitioneaza impotriva consumului de ibuprofen;OMS colaboreaza indeaproape cu medici care trateaza pacienti cu COVID-19 si nu a luat la cunostinta raportari de efecte negative ale ibuprofenului, in afara de efecte secundare obisnuite care limiteaza utilizarea acestuia pentru anumite persoane.Aceasta declaratie vine dupa cea a Agentiei Europeene a Medicamentului (EMA) care confirma faptul ca "Nu exista nicio legatura dovedita stiintific intre consumul de ibuprofen si agravarea cazurilor de COVID-19".Declaratia completa poate fi accesata aici (https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19) si include urmatoarele puncte:In tratarea febrei sau durerilor pacientilor cu COVID-19, pacientii si cadrele medicale ar trebui sa ia in considerare toate optiunile disponibile de tratament, inclusiv paracetamol si AINS;In conformitate cu recomandarile de tratament de la nivelul Uniunii Europene, pacientii si cadrele medicale pot continua sa utilizeze AINS, inclusiv ibuprofen, conform informatiilor aprobate despre produs;In acest moment, pe baza celor de mai sus, nu exista niciun motiv pentru pacientii care iau ibuprofen sa intrerupa tratamentul. Aceasta informatie este deosebit de importanta pentru pacientii care iau ibuprofen sau alte AINS pentru boli cronice.Siguranta pacientilor este prioritatea noastra numarul unu. Ibuprofenul este un medicament binecunoscut, folosit in deplina siguranta pentru reducerea febrei si ameliorarea durerilor, inclusiv in boli de natura virala, de mai bine de 30 de ani.La fel ca in cazul oricarui alt medicament, aducem in vedere pacientilor si ingrijitorilor acestora sa parcurga cu atentie si sa respecte instructiunile de pe ambalaj, precum si pe cele din prospect: informatii pentru utilizator.