Olguta Vasilescu a postat un filmulet cu protestatari spulberati cu tunuri cu apa (Video)

In imagini jetul de apa e intai indreptat la picioarele oamenilor, insa desi acestia bat in retragere fortele de ordine il directioneaza catre persoane.Protestatarii sunt pusi la pamant si indepartati violent de jetul puternic de apa. Cei loviti in plin abia se mai pot ridica de jos.Cel de la care ministrul a redistribuit imaginile este un barbat din apropiere de Cape Town care, in urma cu doua luni, a postat imaginile cu mesajul "este ceea ce avem nevoie in Africa de Sud", acesta facand insa referire la criza de apa cu care se confrunta tara.Olguta Vasilescu nu a facut niciun comentariu personal, insa oamenii care isi spun opinia la aceasta postare incita la violenta, folosesc un limbaj agresiv sau obscen la adresa protestatarilor #rezist si cer acelasi tratament pentru cei care solicita in strada respectarea independentei Justitiei si demisia celor care o incalca.Din aproape 30 de comentarii, doar unul singur spune ca solutia ar fi dialogul, iar violenta este arma lasilor.In rest, protestatarii sunt numiti "derbedei", "jegosi", "tefelist" (tanar frumos si liber, sens peiorativ, n.red), "leprele lui Soros" si comentatorii spun ca asa ar trebui sa procedeze si autoritatile romane impotriva lor, pentru ca nu au autorizatie sa protesteze.Postarea celei care ocupa functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale vine dupa ce, miercurea trecuta, jandarmii au avut un comportament extrem de agresiv impotriva miilor de oameni care au iesit in Piata Victoriei seara, pentru a protesta fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala.Inca din prima ora a protestului s-a putut observa o prezenta masiva a jandarmilor, inclusiv a celor echipati de interventie. Fortele de ordine au incercat initial sa ii impiedice pe oameni sa blocheze una dintre arterele din fata Guvernului.Pana la urma, au renuntat si protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali.Spre seara, insa, cand oamenii deja incepusera sa plece spre case, dintr-o data jandarmii au intrat cu dubele in multime, au inceput sa bruscheze