"La urmatoarea sedinta de Guvern, saptamana viitoare, vom avea o Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Muncii. In Codul Muncii se vorbeste de salariul minim, dar nu de salariul minim diferentiat in functie de studii. Primul pas este modificarea Codului Muncii. Dupa ce se modifica, vom veni cu Hotarare de Guvern", a declarat, duminica, Olguta Vasilescu, la Antena 3."De la 1 ianuarie, ar urma sa fie salariul minim pe economie 2.080 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2.350 de lei si pentru cei care au minim 15 ani vechime, tot 2.350 de lei", a mai spus fostul primar al Craiovei.De asemenea, ministrul a precizat cum vor creste salariile profesorilor, de la 1 ianuarie 2019. Ministrul a prezentant mai multe grafice, iar cea mai mare crestere o vor avea profesorii universitari, de peste 600 de lei."Medicii si asistentele nu vor avea niciun fel de crestere de la 1 ianuarie, pentru ca au urcat direct pe grila din 2022. Cresteri vor fi la celelalte categorii din Sanatate", a anuntat Olguta Vasilescu.Potrivit graficelor prezentate de ministrul Muncii, salariile profesorilor vor creste astfel:Profesor cu 25 de ani vechime va avea o crestere de 327 de lei si va ajunge la 5.376. Profesorii cu studii superioare de lunga durata vor avea o crestere de 343 de lei si vor ajunge la 4.477, iar profesorii debutanti vor avea o crestere de peste 1.400 de lei. Profesorii universitari vor avea un plus de 693 de lei si vor castiga 9.289 de lei.In ceea ce priveste asistentii universitari, acestia vor beneficia de o crestere de 141 de lei, pana la peste 3.700 de lei.Potrivit ministrului, "multe dintre aceste salarii vor continua sa creasca pana in 2022". ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu spune ca de la 1 ianuarie cresc salariul minim si salariile profesorilor " pe Ziare.com