Olguta Vasilescu: Exista riscul de a nu se mai putea plati deloc sporurile in aprilie

"Am asteptat inca din luna septembrie a anului trecut Regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio solutie cu sindicatele. Cand se negocia cu reprezentantii medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici si raportate la noul salariu, cand se discuta cu cei care reprezinta personalul TESA, acestia cereau sporuri mai mari pentru aceasta categorie si mai mici pentru medici, motivand ca 'oricum, le-au crescut salariile'.Discutiile au fost purtate pana in ultima saptamana din martie, fara a se ajunge la vreun compromis in privinta Anexei 10, care a fost solicitata de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele sa ceara eliminarea ei, iar azi, sa ne transmita ca o vor din nou.Ca la romani! Pentru ca exista riscul de a nu se mai putea plati deloc sporurile in aprilie, in absenta unui Regulament de sporuri si in conditiile in care mai era doar o saptamana pentru calcularea noilor salarii, Guvernul si-a asumat sa adopte Regulamentul de sporuri in forma discutata cu sindicatele, adica fara Anexa 10", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Anexa 10 facea referire la mentionarea sporurilor clare, insa nu a existat un consens intre sindicate si autoritati pe aceste prevederi.Potrivit reprezentantilor Ministerului Muncii, plafonul de 30% la sporuri exista si in vechea Lege a salarizarii, si anume in Legea cadru nr. 284/2010, care, la art. 22, alin. 1, prevede: "Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din salariul de baza (...) ".Mai mult decat atat, vechea lege a salarizarii prevedea, la alin. 2 al art. 22, chiar si faptul ca "suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza (...) ".Legea 153/2017, astazi in vigoare, nu mai prevede si o limitare individuala pentru toate categoriile, fiind introduse exceptii pentru sistemul sanitar, cel de aparare, ordine publica si securitate nationala."Sporurile din Sanatate nu au depasit plafonul de 30% pana la derogarea data prin OUG 9/2017, insa si aceasta prevedea ca ele trebuie sa se incadreze in