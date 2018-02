Olguta Vasilescu: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time

Mai mult, ministrul a sustinut ca au fost descoperiti oameni care munceau opt ore pe zi, desi aveau contract part-time, si din cauza aceasta nu beneficiau de asigurare de sanatate sau de pensie."Este bine pentru cei care sunt la part-time sa plateasca contributiile la nivelul salariului minim pe economie, pentru ca vor beneficia de drepturi la pensie si la o asigurare medicala. Pana acum, toti cei care lucrau pana acum pe 2 ore, pe 4 ore mergeau pe pensia minima pe economie, care era de fapt completata de statul roman.In mod normal, in sistemul bugetar, nu trebuie sa avem angajati part-time. Asa cum este vorba despre femei de serviciu, de exemplu, din unele unitati scolare. I-am rugat pe cei de la Ministerul Educatiei sa completeze aceste norme in sensul ca o femeie de serviciu sa aiba o norma intrega, fie ca se completeaza ea si la alte scoli", a declarat Olguta Vasilescu, la Realitatea TV, citata de Mediafax.Vasilescu a mai spus ca a discutat cu Ministerul Finantelor Publice caruia i-a cerut sa gaseasca o solutie pentru ca salariul net sa nu fie schimbat fata de 2017, urmand ca statul sa completeze aceste contributii."Sunt 153.000 de slujbe care au iesit in economia alba, practic, ei plateau contributiile la doua ore, dar lucrau opt si noi stim cum este cu munca la negru, pentru ca ITM-urile au facut foarte multe verificari si au gasit asemenea situatii.In momentul in care au vazut ca nu se mai permite sa nu plateasca contributiile la salariul minim pe economie, au luat masura de a plati in mod real si statele catre stat si salariile pe care le plateau angajatilor respectivi", a punctat ea.Citeste si:Ministrul Muncii: Vor fi scaderi salariale intre 10 si 40% - cel mai afectat va fi IohannisSalariile persoanelor cu dizabilitati scad cu 7% din cauza revolutiei fiscaleLiderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritareTurcan: Apar primele taieri de salarii in invatamant. Unii profesori au leafa mai mica sau egala cu impozitele datorate ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time " pe Ziare.com