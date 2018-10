Olguta Vasilescu spune ca salariul minim ar putea creste si mai mult, pana la 2.070 de lei

"Asa cum am pus noi textul hotararii de guvern pe site, la ora actuala este in dezbatere publica, va fi o crestere pana la 2.050 de lei. Este foarte posibil ca aceasta crestere sa fie 2.070 de lei, ca sa respectam una dintre prevederile programului de guvernare care spune ca trebuie sa creasca pe net cu 100 de lei in fiecare an.Am primit astfel de solicitari de modificare, in momentul in care vom scoate hotararea de guvern din dezbaterea publica, vom putea sa anuntam pe ce varianta mergem. Cu siguranta nu va fi mai mica de 2.050 de lei. Angajatorii care au citit programul de guvernare stiu ca trebuie sa-si ia masuri pentru ca in fiecare an acest salariu minim creste cu 100 de lei pe net", a declarat Olguta Vasilescu la Digi24.Luna trecuta, ministrul Muncii a anuntat ca Guvernul pregateste o hotarare prin care salariul minim brut va creste de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2019.Actul normativ a intrat in dezbatere publica in 28 septembrie.Potrivit expunerii de motive, se estimeaza ca majorarea salariului minim "va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, cresterii puterii de cumparare a salariatilor si reducerii muncii la negru", iar "masura conduce la un impact asupra PIB real de 0,6 puncte procentuale"."Prezentul act normaiv are un impact social important, asigurand cresterea nivelului de trai si reducerea decalajelor sociale. Socul pe piata muncii (asupra numarului mediu de salariati) este absorbit in intregime, iar competitivitatea sectorului concurential nu este afectata", sustine Ministerul Muncii.Teodorovici spune ca salariul minim ar putea creste mai devreme de 1 ianuarieMarti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca este luat in calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 2.050 de lei inaintea datei de 1 ianuarie 2019, asa cum era prevazut, iar ministerul urmeaza sa faca o analiza in acest sens."Analizam absolut tot, si un astfel de scenariu. Orice masura pe care o luam in Guvern are, clar, o acoperire. Sunt sanse, este o decizie care se va lua in urma analizei pe care Ministerul de Finante o va face, o discutam in Guvern.Daca am spus ca cel tarziu la 1 ianuarie 2019, asta inseamna ca poate fi si mai devreme", a sustinut Teodorovici, la TVR. ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu spune ca salariul minim ar putea creste si mai mult, pana la 2.070 de lei " pe Ziare.com