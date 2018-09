Actul normativ a intrat in dezbatere publica, iar cei care doresc sa trimita oservatii si propuneri o pot face in urmatoarele 10 zile la adresa dezbateri@mmuncii.gov.ro."Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie, pe luna, in anul 2019, reprezentand 12,251 lei/ora", prevede proiectul de hotarare.In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie pe luna in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.Potrivit expunerii de motive, se estimeaza ca majorarea salariului minim "va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, cresterii puterii de cumparare a salariatilor si reducerii muncii la negru", iar "masura conduce la un impact asupra PIB real de 0,6 puncte procentuale"."Prezentul act normaiv are un impact social important, asigurand cresterea nivelului de trai si reducerea decalajelor sociale. Socul pe piata muncii (asupra numarului mediu de salariati) este absorbit in intregime, iar competitivitatea sectorului concurential nu este afectata", sustine Ministerul Muncii.Lia Olguta Vasilescu a anuntat, luni, ca Guvernul pregateste o hotarare prin care salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019."In prezent, lucram la o hotarare de guvern penru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru saptamana trecuta, cand ne-a intalnit cu patronatele si sindicatele", a afirmat Lia Olguta Vasilescu la Antena3. ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu vrea sa majoreze salariul minim la 2.050 de lei, ca sa reduca decalajele sociale " pe Ziare.com