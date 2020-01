"Motivul principal pentru care s-a luat aceasta decizie este legat nu atat de ceea ce se intampla in China, cat de ceea ce se intampla in alte tari", a explicat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de BBC.Principala ingrijorare tine de faptul ca virusul s-ar putea raspandi in state cu sisteme de sanatate slabe.Conform OMS, pana acum numarul de cazuri depistate in alte tari decat China este de 98, iar numarul de tari afectate este 18. Insa, nu s-au inregistrat decese decat in China - 170.In schimb, sunt 8 cazuri de transmitere a infectiei de la om la om, in Germania, Japonia, Vietnam si SUA.In cadrul conferintei tinute la Geneva, dr. Ghebreyesus a precizat ca situatia este "fara precedent", de aceea este nevoie de "un raspuns fara precedent".El a invitat China sa ia "masuri extraordinare" pentru a preveni raspandirea bolii.O comisie a OMS formata din 16 experti independenti a refuzat de doua ori, saptamana trecuta, sa declare stare de urgenta internationala, dar a anuntat ca va reevalua situatia astazi.Citeste si:Primul caz de transmitere de la om la om a noului coronavirus in Statele UniteMasura fara precedent: Rusia isi inchide intreaga frontiera cu China din cauza noului coronavirusC.B. ...citeste mai departe despre " OMS a declarat stare de urgenta globala din cauza noului coronavirus " pe Ziare.com