OMS a declarat stare de urgenta mondiala din cauza noului coronavirus: Ce inseamna asta

Intr-o interventie la Digi24, Alexandru Rafila a explicat mai intai ca declararea starii de urgenta inseamna ca OMS "recomanda ca, imediat, toate statele membre ale OMS (practic toate tarile lumii) sa ia masuri care sa limiteze posibilitatea ca o persoana infectata cu coronavirus sa intre in tara fara sa fie depistata".Prin urmare, toate statele trebuie "sa asigure teste pentru diagnostic, tratament specializat si izolarea bolnavilor, astfel incat riscul de transmitere a epidemiei sa fie cat se poate de mic, daca se poate zero", a mai spus acestaCiteste si: OMS a declarat stare de urgenta globala din cauza noului coronavirus.Reprezentantul OMS a atras atentia ca epidemia s-a extins in toate regiunile din China, "in ciuda masurilor extraordinar de riguroase", printre care si acel "soi de carantina gigantica" in care au fost prinsi milioane de locuitori."Totusi, nu a fost suficient si infectia s-ar raspandit!", a adaugat Alexandru Rafila.Intrebat ce trebuie facut, mai exact, reprezentantul OMS a raspuns ca "depinde de fiecare tara"."Sunt tari care au asteptat acest moment sa inceapa sa ia masuri. Noi nu am asteptat, am tratat aceasta situatie ca si cand ar fi fost declarata stare de urgenta in urma cu o saptamana. Deja pe aeroporturi sunt functionale masuri de identificare a persoanelor care ar putea fi infectate", a reamintit el, adaugand ca au fost luate si alte masuri care sa permita identificarea bolnavilor dupa trecerea de controlul de frontiera, dar si pregatirea spitalelor care ar putea primi pacientii."Mai exista o componenta extrem de importanta, la care se lucreaza foarte serios, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta: constituirea unor stocuri de echipamente de protectie, masti etc. pentru gestionarea posibila a unei crize", a mai spus acesta, subliniind ca este vorba despre "un scenariu mai putin favorabil" luat in calcul pentru situatia in care ar exista mai multe cazuri de imbolnavire in Romania."Pentru primele 10 cazuri (daca vor aparea, noi speram sa nu apara nic ...citeste mai departe despre " OMS a declarat stare de urgenta mondiala din cauza noului coronavirus: Ce inseamna asta " pe Ziare.com