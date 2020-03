Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni, in cadrul unei conferinte la Geneva, ca "amenintarea unei pandemii" cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit "foarte reala", relateaza AFP, citat de Le Monde.Inceput cu o epidemie in China, in provincia Wuhan, coronavirusul s-a raspandit cu repeziciune in intreaga lume. In Europa, Italia este tara cea mai afectata, cu o provincie intreaga, Lombardia, plasata in carantina.De la aparitia noului coronavirus in decembrie, 113.255 de cazuri de infectare au fost inregistrate in 101 de tari si teritorii, cauzand moartea a 3.964 de persoane, potrivit unui bilant stabilit de AFP, luni, la ora 17.00 GMT, din surse oficiale.China (fara teritoriile cu Hong Kong si Macao), unde epidemia a debutat, a numarat 80.735 de cazuri, din care 3.119 decese. 40 de noi contaminari si 22 de noi decese au fost anuntate aici intre duminica, ora 17.00 GMT si luni, ora 17.00 GMT.Tarile cele mai afectate dupa China sunt Italia (9.172 de cazuri, dintre care 1.797 noi, 463 decese), Coreea de Sud (7.382 de cazuri dintre care 69 noi, 51 decese), lran (7.161 de cazuri dintre care 595 noi, 237 decese), Franta (1.191 c'de cazuri dintre care 65 noi, 21 decese). ...citeste mai departe despre " OMS: Amenintarea unei pandemii a devenit foarte reala " pe Ziare.com