OMS anunta o penurie mondiala de echipament de protectie individuala in toiul epidemiei de coronavirus

"Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de echiamente de protectie individuala", a declarat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus intr-o reuniune a Organizatiei la Geneva.Tedros Adhanom Ghebreyesus a anuntat ca urmeaza sa discute cu reprezentanti ai lantului de aprovizionare in vederea unei solutionari a "nodurilor" din productie, relateaza AFP.Guvernul chinez a recunoscut, la randul sau, la inceputul saptamanii, ca are nevoie urgenta de masti de protectie pentru a infrunta epidemia de penumonie virala.In lume, 240 de cazuri de contaminare au fost confirmate in aproximativ 30 de tari si teritorii - intre care doua mortale la Hong Kong si in Filipine.OMS a anuntat saptamana aceasta ca trimite masti, manusi, haine de protectie, aparate respiratorii si kituri pentru depistarea virusului tarilor care cer ajutor.