OMS: Epidemia de coronavirus se afla intr-un "punct decisiv"

Epidemia, aparuta in decembrie in Wuhan, China, a provocat peste 78.600 de imbolnaviri in aceasta tara, dintre care peste 2.700 de decese, relateaza AFP.Insa, a subliniat seful OMS "ceea ce se intampla in restul lumii reprezinta principala noastra ingrijorare", cu peste 3.470 de cazuri inregistrate in 44 de tari."Dovezile pe care le avem arata ca nu pare sa existe o transmitere comunitara generalizata", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa.Insa, "ne aflam intr-un moment decisiv", a mai spus el, mentionand ca in ultimele doua zile, numarul zilnic de noi infectii cu coronavirus la nivel mondial este in prezent mai mare decat cel inregistrat in China.In plus, in ultimele 24 de ore, sapte tari, intre care Brazilia si Norvegia, au inregistrat cate un prim caz.In fata acestei situatii, seful OMS a cerut tarilor sa actioneze "rapid", pregatindu-se sa faca fata epidemiei chiar daca nu au inregistrat inca niciun caz."Daca actionati acum intr-o maniera agresiva, puteti stavili acest coronavirus. Sfatul meu este sa actionati rapid", a spus el.COVID-19 nu trebuie comparat cu o gripa comuna, dar masurile pentru prevenirea infectiei sunt similare, a mai spus directorul OMS."Daca mi-ati solicita sugestii pentru a preveni acest virus, as da sfaturi similare ca in cazul gripei: spalati-va frecvent mainile, nu va atingeti fata cu mainile ... in absenta unui vaccin si chiar daca stiintific nu este acelasi lucru ca gripa, principiile de baza pentru a preveni infectarea sunt acelasi", a spus oficialul in cadrul unei conferinte de presa, citat de EFE."Epidemiile din Iran, Italia si Coreea de Sud arata ce poate face acest virus", a mai spus el, mentionand ca aceste tari se confrunta cu numeroase cazuri de pneumonie virala.In acelasi timp, a mentionat directorul OMS, "mai multe tari nu au mai raportat cazuri de peste doua saptamani", precum Belgia, Cambodgia, India, Rusia si Vietnam. "Fiecare dintre aceste tari este diferita. Si, fiecare arata ca masurile agresive si timpurii pot impiedica transmiterea inainte ca virusul sa se instaleze", a afirmat el. ...citeste mai departe despre " OMS: Epidemia de coronavirus se afla intr-un "punct decisiv" " pe Ziare.com