Omul de afaceri care a facut metrul de autostrada de la Suceava are un proiect nou: Impreuna. #sieu #situ #sinoi

Este vorba despre un film documentar despre mortii de pe soselele Romaniei."Impreuna cu echipa mea (prieteni, colaboratori, experti) lucram la un proiect nou.Vom incepe pregatirile pentru un film documentar de lungmetraj care are ca teme:- tragediile care se repeta in Romania de 30 ani din cauza accidentelor rutiere si a nesimtirii celor care au condus Romania- zona de confort si nepasare a romanilor- importanta unui pas mic de furnica pentru o tara intreaga- reactivarea constiintei romanilor- coruptia si politicul care contamineaza curajul oamenilor", anunta pe Facebook Stefan Mandachi.In acest proiect, omul de afaceri are de gand sa ia interviuri politicienilor din toate partidele, inclusiv celor care l-au criticat sau sprijinit, antreprenorilor, sportivilor, oamenilor de cultura, preotilor, jurnalistilor, politistilor sau medicilor."Va urma o perioada de interviuri inclusiv cu politicieni pentru a incerca sa depistam cine sunt vinovatii pentru moartea a 2.000 oameni anual (multi nevinovati) . Cu siguranta, stiu ei mai bine cine sunt vinovatii.Asta nu inseamna ca imi voi incalca promisiunea ca nu voi face politica vreodata in aceasta viata.Un film documentar inseamna DOCUMENTARE, de aceea este ilogic sa excludem din cercetare oameni politici", isi explica demersul Stefan Mandachi.Acesta are de gand sa calatoreasca mult in Romania, incepand din iubita lui Bucovina si va duce mesajul sau la cat mai multi romani."Astept cat mai multe sugestii din partea voastra. Ma intereseaza marturia oamenilor care au pierdut oameni dragi in accidente rutiere sau si-au distrus vietile din cauza drumurilor dezastruoase.Astept cu mare interes alte idei de la voi cu privire la oameni, victime, locatii, evenimente, intamplari, decese, nervi, situatii absurde, cu care sunt sigur ca va confruntati multi dintre voi.Ai fost la un pas sa-ti pierzi viata tu sau vreun apropiat? Ai surprins vreun eveniment? Orice idee, fotografie, imagini pot deveni subiectul filmului. Astfel iti cunoastem povestea si o ducem mai departe.Noi facem filmul! Impreuna. #sieu #situ #sinoi", incheie postarea Mandachi.Amintim ca Stefan Mandachi a fost initiatorul unui fenomen de amploare in Romania: El a construit un prim metru de autostrada in Moldova si a declansat ...citeste mai departe despre " Omul de afaceri care a facut metrul de autostrada de la Suceava are un proiect nou: Impreuna. #sieu #situ #sinoi " pe Ziare.com