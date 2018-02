Omul de afaceri Ioan Bene, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat, gasit de politisti in Italia

Reprezentantii Biroului de presa al Politiei Judetene Cluj au declarat, marti, ca Ioan Bene a fost identificat in Italia in urma unor activitati politienesti.Conform surselor citate, urmeaza sa fie parcurse procedurile in urma carora Ioan Bene va intra in custodia autoritatilor romane.Politia Judeteana Cluj nu a putut preciza cat va dura pana cand Bene va fi adus in tara pentru a fi incarcerat.In 31 ianuarie, Ioan Bene a fost condamnat definitiv la trei ani si opt luni de inchisoare, iar ulterior politistii au inceput demersurile pentru gasirea sa, pe numele omului de afaceri fiind emis un mandat european de arestare.Bene a fost condamnat alaturi de fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, care a primit la sase ani si patru luni de inchisoare.Uioreanu fusese acuzat de DNA de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, in legatura cu anumite contracte derulate cu fonduri publice.In acelasi dosar a mai fost condamnat omul de afaceri Vasile Pogacean (3 ani de inchisoare).Horea Uioreanu si Vasile Pogacean au fost introdusi in Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla.Totodata, fostul consilier judetean Ioan Petran (PNL) a primit o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare, iar Gabriel Davidescu, reprezentant al unei firme, a primit o condamnare de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare.In rechizitoriul procurorilor DNA se arata ca fostul presedinte al CJ Cluj a pretins si primit de la omul de afaceri Vasile Pogacean 693.224 lei, in cateva transe. Pentru acesti bani, el trebuia sa "directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit sau prin mecanismele de finantare reglementate de OUG nr. 28/2013 catre unitati administrativ teritorial din judetul Cluj, in vederea finantarii contractelor pe care respectivele entitati le aveau cu societatea Sinai Compimpex SRL, detinuta de inculpatul Pogacean Vasile".Totodata, Uioreanu a fost acuzat ca a pretins si de la Ioan Bene suma totala de 300.000 lei, primind in sapte transe 278.000 lei. Seful CJ Cluj trebuia sa aloce bani publici "in vederea platii contractelor derulate de SC ...citeste mai departe despre " Omul de afaceri Ioan Bene, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat, gasit de politisti in Italia " pe Ziare.com