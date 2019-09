OMV Petrom, condamnata la plata unor daune de 250.000 de euro, dupa moartea unui copil

Potrivit portalului instantelor, Judecatoria Ploiesti "condamna pe inculpata S.C. OMV. Petrom S.A., (...) la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1.000.000 lei (250 de zile amenda, suma corespunzatoare unei zile amenda fiind de 4000 lei), pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa".Prin aceeasi sentinta s-a hotarat si acordarea de daune morale in valoare de 250.000 de euro."Admite in parte actiunea civila formulata de partile civile si obliga inculpata S.C. OMV. Petrom S.A la plata de despagubiri civile catre partile civile astfel: catre partea civila F. C. (avand calitate de tata al defunctului), la plata sumei de 50.000 euro cu titlu de daune morale, suma ce se va plati in lei la cursul BNR din data platii, catre partea civila F. E., (avand calitate de mama a defunctului), la plata sumei de 50.000 euro cu titlu de daune morale", se arata in solutia data.De asemenea, cei cinci frati ai copilului care a murit in urma inhalarii gazelor ar urma sa primeasca fiecare cate 30.000 de euro.Decizia nu este definitiva, avand drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Reprezentantii companiei nu au putut fi contactati.Initial, Judecatoria Ploiesti a decis ca OMV Petrom trebuie sa plateasca daune morale de 135.000 euro si o amenda penala de 380.000 lei, dar sentinta a fost desfiintata in octombrie 2018 de catre Curtea de Apel Ploiesti, care a hotarat rejudecarea cauzei.Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a SC OMV Petrom SA sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, in ianuarie 2016.Potrivit procurorilor, la data de 27 februarie 2014, a fost identificat cadavrul unui minor, la aproximativ 17 centimetri de capatul liber al unei conducte ce deriva din coloana de exploatare a unei sonde de extractie a titeiului apartinand SC OMV Petrom SA, situata la circa 100 de metri de ultima casa a satului Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, sat in care locuia copilul."Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca moartea minorului a fost violenta si s-a datorat insuficientei respiratorii acute survenita ...citeste mai departe despre " OMV Petrom, condamnata la plata unor daune de 250.000 de euro, dupa moartea unui copil " pe Ziare.com