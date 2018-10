Fiscul a aplicat Orange Romania o amenda de 5.000 de lei pentru ca in perioada februarie 2016 - iulie 2016 a folosit in mod inselator sintagma "nelimitat" cand promova beneficiile abonamentelor din portofoliu.De fapt, abonamentele erau supuse unor restrictii, iar astfel persoanele care au primit mesajele in cauza au fost induse in eroare, scrie profit.ro."Practica petentului de a folosi sintagma 'nelimitat' cu privire la beneficiile abonamentelor promovate, desi folosirea acestora era supusa unor restrictii de utilizare, determinate in mod unilateral si lipsit de previzibilitate de furnizor reprezinta o practica de publicitate inselatoare, menita sa induca in eroare persoanele carora oferta respectiva li s-a adresat", se arata in motivarea unei hotarari a Judecatoriei Sectorului 1 din 25 mai, potrivit sursei citate.Aceasta hotarare a fost atacata cu apel de Orange Romania, iar Tribunalul Bucuresti a respins cererea in 10 octombrie.Citeste si Orange a primit o amenda record. Inalta Curtea confirma ca a facut abuz de pozitie dominanta ...citeste mai departe despre " Orange a pierdut procesul cu ANAF pentru inducerea clientilor in eroare cu sintagma "nelimitat" " pe Ziare.com