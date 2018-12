Orasele Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea au format Alianta Vestului

"Am decis sa cream un for informal pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, edilii oraselor in cauza si intre administratiile publice locale pe care le conducem, dar si de cooperare pe proiecte mari, in primul rand de conectivitate de mare viteza, dar si in domeniile cultura, educatie, sanatate, turism, sport, securitate si dezvoltare, in sens larg", a anuntat Nicolae Robu.Edilul din Timisoara a subliniat ca semnarea de sambata de la sediul Primariei Timisoara este documentul - temelie al Aliantei Vestului."Ce semnam astazi va fi documentul temelie al Aliantei Vestului. Vreau sa va spun ca in abordarea noastra veti gasi o sectiune ce reprezeinta viziunea pe care o avem, argumentele ce au stat la baza initiativei si o sectiune in care am enumerat obiectivele pe care le urmarim si trebuie sa intelegem ca nu sunt liste inchise, ci sunt obiective concrete pe care noi indraznim sa le nominalizam din start", a spus Robu.Primarul din Timisoara a tinut sa mentioneze ca initiativa nu este una impotriva cuiva anume."Am fost intrebati daca aceasta initiativa am pornit-o impotriva cuiva, daca ne-am saturat, nu mai spun de ce. Vrem sa fie foarte clar: nu. Nu suntem oameni ai negativului, suntem oameni ai pozitivului. Initiativa ar trebui sa ne permita sa facem mai multe decat pana acum, sa fim mai performanti, sa iesim din statutul de primar pe care statutul ni-l confera strict pe raza unitatii administrativ teritoriale unde am asumat responsabilitati.Documentul major care sta la baza ideii noastre este declaratia de la Alba Iulia. In spiritul acestei declaratii, vrem sa punem la baza acestei structuri principiul libertatii comunitatilor de a se asocia, de a-si optimiza resursele.Si mai este un principiu, principiul stabilitatii administrative. Vedem ca guvernele nu sunt de prea lung termen in Romania. Administratiile locale au stabilitate la 100 de ani de la Marea Unire in care mai bine de jumatate au fost petrecuti sub diferite dictaturi, acum e momentul sa ne aplecam asupra declaratiei de la Alba Iulia, un excelent manifest al libertatii", a mai spus Robu.Alianta Vestului transmite un mesaj de responsabilitate, spune si Ghe ...citeste mai departe despre " Orasele Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea au format Alianta Vestului " pe Ziare.com