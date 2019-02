Orasul din Romania unde merg caii liberi pe strada, dar vor exista camere video la ghenele de gunoi

Autoritatile din Targu-Jiu vor sa instaleze camere video de supraveghere in toate punctele de colectare a gunoiului.Proiectul a fost anuntat, miercuri, dupa ce, in luna ianuarie, politistii locali au amendat operatorul serviciului de salubrizare cu 2.000 de lei, pentru nerespectarea obligatiei de a asigura curatenia in locurile special amenajate de depozitare a reziduurilor menajere."A fost o propunere care a venit in urma unor discutii pe care le-am avut cu seful Serviciului de Gospodarire Comunitara. Cred ca ar fi, pe de-o parte, in interesul majoritatii cetatenilor din municipiul Targu-Jiu, care respecta regulile, in primul rand regulile de bun simt, nu neaparat de lege, dar si in interesul autoritatii care ar putea sa verifice mult mai atent modul in care se face colectarea deseurilor din cartierele din municipiul Targu-Jiu.Avem, in ultimul timp, destul de multe reclamatii venite de la cetatenii din Targu-Jiu, ca nu se ridica gunoiul la timp de la ghenele de gunoi din acele cartiere si, de aceea, am considerat ca este binevenita o astfel de masura", a declarat Marcel Romanescu, primarul din Targu-Jiu.Deocamdata nu se cunosc costurile unei astfel de investitii, Romanescu cerand Directiei Tehnice un studiu pentru a vedea care ar fi suma care ar trebui prevazuta in buget, pentru a putea achizitiona aceste camere si pentru a crea acel sistem de monitorizare.Fostul director al firmei de salubritate din Targu-Jiu, Luis Popa, critica initiativa de montare a camerelor de supraveghere la ghenele de gunoi si considera ca altele ar fi problemele orasului."Din punctul meu de vedere, nu este o propunere foarte buna, avand in vedere ca in municipiul Targu-Jiu mai sunt multe de facut, pana a ajunge la a monta astfel de camere.Noi, in Targu-Jiu, inca avem probleme cu cainii, cu caii care merg prin oras liberi, nu stim sa-l promovam pe Brancusi cum trebuie, centrele de copii, ma refer la cele sportive, inca nu functioneaza.Si noi insistam sa punem camere in aceste puncte de colectare din oras. (...) Exista un contract de concesiune, care are anumite grafice de colectare, acele grafice de colectare pot fi verificate, sunt oameni din primarie care pot sa faca a ...citeste mai departe despre " Orasul din Romania unde merg caii liberi pe strada, dar vor exista camere video la ghenele de gunoi " pe Ziare.com